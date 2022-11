Mondiali 2022 | Ecuador-Senegal 1-2

Leggi su italiasera

(Di martedì 29 novembre 2022) (Adnkronos) – Missione compiuta per ilche vince 2-1 lo scontro diretto con l’e si qualifica agli ottavi (già raggiunti nel 2002) da seconda del gruppo A. Scavalcato in classifica proprio la squadra sudamericana che viene eliminata dal Mondiale. In avvio sprecano Idrissa Gueye e Dia, protagonista Ismaila Sarr che si procura e trasforma il rigore del vantaggio. Nella ripresa pareggia Caicedo, ma dopo due minuti decide un gran gol di Koulibaly. Ilaffronterà la vincente del girone B, al momento sarebbe l’Inghilterra. Ilparte forte e dopo un paio di minuti ha una grande occasione per passare in vantaggio ma Idrissa Gueye spara a lato da ottima posizione. Azione quasi in fotocopia al 9?, questa volta è l’attaccante della Salernitana Dia a non trovare lo specchio della porta. ...