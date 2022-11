Gas | Nord Africa e occasioni per l’Italia Il punto di Mauro

Leggi su formiche

(Di martedì 29 novembre 2022) La mossa con cui il Parlamento Europeo ha esortato le autorità libiche ad annullare il memorandum d’intesa turco libico del 2019 e il successivo accordo sugli idrocarburi firmato il 3 ottobre di quest’anno è un elemento che merita alcune considerazioni. Qui Bruxelles Come altre volte accaduto in passato, il Parlamento europeo è stato chiamato a togliere le castagne dal fuoco perché, nella dialettica tra i Paesi membri e la Turchia, sono pochissimi i Paesi che hanno avuto il coraggio di intavolare un negoziato diretto con i turchi, questo per una serie di ragioni. Intanto per evitare il rischio escalation, basti pensare a Paesi come Grecia e Cipro e, in secondo luogo, perché nel caso degli altri attori dello scenario euromediterraneo, come Francia e Italia, il problema è un altro: ovvero che l’interlocuzione con i turchi e l’interlocuzione che i turchi hanno o hanno avuto nel recente ...