Torino-Bologna - ecco la maglia speciale che indosseranno i granata in ricordo del Grande Torino

Thuram lancia un appello social per ritrovare un misterioso tifoso con il cappello e regalargli una maglia : in una foto il ragazzo indossa la 9 di Lukaku con il nome coperto da quello del francese.

Il Torino , in un comunicato sul suo sito ufficiale, ha presentato la maglia celebrativa del 75esimo anniversario di Superga: "Sono passati 75 anni dal 4 maggio 1949, impresso per sempre nella storia granata. Questo tempo non ha spento il ricordo del Grande Torino che vive dentro ogni tifoso del ...

La 35ª giornata del campionato di Serie A si apre con la sfida tra Torino e Bologna , in programma venerdì 3 maggio alle 20:45. La squadra granata ha deciso di celebrare il 75° anni versario della tragedia di Superga . "Sono passati 75 anni dal 4 maggio 1949, impresso per sempre nella Storia granata. ...

Giro d'Italia 2024, 1° tappa Venaria Reale-Torino: percorso, orari e altimetria - Oltre ai punti validi per questa speciale classifica, ci saranno abbuoni per i primi tre e punti, per la maglia ciclamino, per i primi otto. Passati la prima volta sulla linea del traguardo i ...

Il logo Suzuki in granata nella speciale maglia per il 75° anniversario dalla scomparsa del Grande Torino - Per commemorare il 75° anniversario dalla tragica scomparsa del Grande Torino, il Torino FC ha svelato durante una conferenza stampa tenutasi presso lo Stadio Olimpico "Grande Torino" una maglia speci ...

Il Torino celebra il 75° anniversario della tragedia di Superga: una divisa speciale in occasione della sfida contro il Bologna - Gli Invincibili erano e sono l'orgoglio d'Italia", si legge sul sito del Torino. La maglia speciale Torino FC e Joma hanno deciso di creare una maglia gara speciale per celebrare quella Squadra nella ...

