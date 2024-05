Juventus - dall’Inghilterra | l’Arsenal insiste per Vlahovic

(Di giovedì 2 maggio 2024)continua a inseguire Dusan. Secondo quanto riporta la stampa britannica infatti, i Gunners sarebbero pronti a presentare un’offerta molto importanti per il cartellino dell’attaccante serbo, vicina ai 65 milioni di euro. Di fronte a una cifra del genere, la dirigenza dellapotrebbe vacillare e decidere di monetizzare con la cessione del numero 9. SportFace.

Probabili formazioni 35ª giornata Serie A, Fantacalcio: titolari, indisponibili, infortunati, chi schierare - SERIE A - Inzaghi ritrova Sommer e Dimarco, ma non Acerbi. Nella juventus Chiesa con vlahovic, nel Napoli out Zielinski. Possibile turnover per Roma, Fiorentina e Atalanta. Il Cagliari spera di ...

Di Livio punge vlahovic e Chiesa: «Devono fare molto di più. Allegri per i giocatori è…» - La Juve gioca male, però nel girone d’andata ci sono stati segnali importanti. Quando vinci nascondi molte cose. I giocatori della juventus devono dimostrare molto di più e mi riferisco a tanti: ...

Zirkzee primo tassello della nuova Juve Ecco come giocherebbe insieme a vlahovic - Si tratta di due numeri 9 la cui convivenza non sarebbe impossibile, anzi. Ecco come potrebbero essere complementari ...

