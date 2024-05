Israele ha varcato una linea oltre cui non è più possibile alcuna solidarietà

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) di Michele Sanfilippo Se l’Iran si fosse comportato con un paese limitrofo comesi sta comportando con le popolazioni che abitano le zone confinanti, possiamo ragionevolmente supporre che non trascorrerebbe più di una settimana prima che i paesi occidentali attacchino direttamente il paese invasore. Non prima di aver decretato che l’Iran è uno stato canaglia, che probabilmente possiede armi di distruzione di massa e i suoi leader sono criminali di guerra. Non c’è la prova provata che le cose possano andare davvero in questo modo, ma diciamo che quanto avvenuto in Iraq, Libia e Siria negli anni scorsi non lascia adito a troppi dubbi. Quanto sta accadendo al confine trae la striscia di Gaza o al confine con il Libano ci dimostra che l’occidente usa sempre due pesi e due misure per giudicare i buoni e i cattivi. A mio avviso, ...