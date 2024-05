Billie Eilish - oggi aperte le prevendite dei biglietti | in Italia una tappa a Bologna

Billie Eilish – photo credit Mason PooleA sei anni di distanza dell’ultima volta, unica tappa italiana del “Hit me hard and soft tour” all’Unipol Arena Bologna – Arriva in Italia dopo 6 anni Billie Eilish con un unico appuntamento domenica 8 giugno 2025 all’Unipol Arena di Bologna. La superstar ...

Continua a leggere>>