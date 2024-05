Piazzapulita | anticipazioni e ospiti della puntata di stasera - 2 maggio 2024

(Di giovedì 2 maggio 2024), 2Questa sera, giovedì 2, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuovadi, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti epolitica, i commenti e i reportage. Ma quali sono glidi, 2, di? Scopriamo insieme leQuesta sera si affronteranno diversi temi. La ...

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 2 maggio – con la soap turca Endless Love . Nella puntata odierna Tarik, durante una passeggiata con Banu, incontra Kemal, il quale in quell’occasione scopre che lui sta lavorando per Emir. Ne scaturisce un’accesa discussione. Ecco il Video Mediaset per rivedere ... Continua a leggere>>

Tutto pronto per il gran finale di “ Splendida Cornice “, il people show condotto da Geppi Cucciari in prima serata su Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni e gli ospiti protagonisti dell’ultima puntata di stasera, giovedì 2 maggio 2024 . Splendida Cornice , ospiti di stasera: giovedì 2 maggio ... Continua a leggere>>

OFFICINA PASOLINI: anche maggio sarà un mese ricco di proposte culturali - Torna martedì 21 maggio alle 21, il podcast live Io non ho mai, scritto a quattro mani da Martina Martorano e da Leonardo Parata. Giunto alla terza puntata, promette un’altra serata esilarante, con ...

Quello che non so di te: trama, cast e streaming del film - Quello che non so di te: trama, cast e streaming del film in onda stasera, 2 maggio 2024, alle ore 21,20 su Rai 2. Tutte le info ...

Il Paradiso 8, anticipazioni ultima puntata: Umberto spietato, Flora si sfoga con Adelaide - Le anticipazioni sull'ultima puntata de Il Paradiso delle signore 8 in onda venerdì 3 maggio rivelano che Umberto, dopo essere stato sbugiardato, si mostrerà pronto a tutto pur di non darla vinta ai s ...

