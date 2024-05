Quadraro - dal tubo rotto un geyser d' acqua alto 5 metri | la voragine si allarga

(Di giovedì 2 maggio 2024) Und': è un getto enorme quello che esce dalladi Via Sestio Menas, nel quartiere romano del. Sul posto Polizia, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e operatori Acea per arrestare l'enorme fuoriuscita dopo la rottura di un. Lasi era formata lo scorso 29 marzo e l'area era già stata transennata. Parte della strada e del marciapiede già compromessi dal crollo stanno collassando. Acea sta provvedendo a collocare autobotti nella zona per l'assistenza ai palazzi.

Il geyser del quadraro - In principio fu una maxi voragine. Poi un vero e proprio geyser (si parla di un getto d’acqua di quasi cinque metri, provocato probabilmente dall’esplosione di una tubatura, in direzione opposta alle ...

Continua a leggere>>

Roma: esplode tubatura al quadraro, getto d’acqua da 5 metri - Un geyser d’acqua alto 5 metri si è sviluppato intorno alle 13 in via Sestio Menas, al quadraro, al confine tra i Municipi V e VII di Roma. Il getto d’acqua, che si è mosso in direzione opposta al ...

Continua a leggere>>

Si rompe un tubo nella voragine al quartiere quadraro: il getto d'acqua sembra un geiser - Sul posto Polizia, Vigili del Fuoco, Protezione Civile e operatori Acea per arrestare l’enorme flusso di acqua che si sta disperdendo e per accertare le cause del guasto ...

Continua a leggere>>