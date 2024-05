Morti sul lavoro - Irpinia quinta in Italia per incidenza | i dati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 2 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiSiamo arrivati al primo trimestre del 2024 e, purtroppo, le proiezioni delle tragedie sulcontinuano a rimanere drammaticamente stabili se non peggiori. A fine marzo 2024 si contano, tra infortuni nel luogo die in itinere, 191 vittime, 5 in meno rispetto a fine marzo 2023. Mentre diminuiscono gli infortuni in itinere, crescono invece leavvenute in occasione di: +2%. Ma non è questo l’unico dato ad allarmare nel nostro ultimo studio. E’ quanto emerge dalle statistiche degli infortuni mortali con l’esclusione degli infortuni in itinere realizzate dall’Osservatorio Sicurezza sule Ambiente Vega. Sono le incidenze della mortalità, infatti, a preoccupare. Specie quelle che riguardano gli over 65 e, come accade negli ultimi anni, quelle che ...