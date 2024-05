Macron | Meloni nazionalista con approccio europeo

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di giovedì 2 maggio 2024) caption id="attachment 343973" align="alignleft" width="300" Giorgiae Emmanuel/captionIl capo del governo italiano e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia, "ha un" per aver in particolare "sostenuto il patto di asilo e migrazione". Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuelin un'intervista pubblicata oggi dal settimanale britannico The Economist.Secondo, in Europa ci sono nazionalisti, che sono stati eletti sulla base di programmi che mettono in dubbio l`Europa, ma "vedo che si comportano di più come europei e me ne compiaccio", ha aggiunto, pur considerando che "il modo migliore per costruire insieme è avere meno nazionalisti che mai".