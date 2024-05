Atomica - se l’algoritmo sgancia la bomba La richiesta Usa vista da Alegi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 2 maggio 2024) Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno già assunto l’impegno formale di lasciare agli esseri umani l’ultima parola sull’impiego delle armi atomiche. Da oggi, l’invito a fare altrettanto è esteso anche a Russia e Cina, per bocca di Paul Dean, Sottosegretario supplente principale dell’Ufficio per il Controllo degli Armamenti, la Deterrenza e la Stabilità del Dipartimento di Stato. Se il titolo è wertmulleriano, la questione è semplice: evitare che un algoritmo decida da solo di lanciare armi che potrebbero scatenare la fine del mondo. Il Segretario di Stato Anthony Blinken l’aveva sollevata il 26 aprile con l’omologo cinese Wang Yi, senza riceverne risposta. Di qui la dichiarazione pubblica di Dean, dal vago sapere di outing per stanare chi ancora sta sul pero. Intrecciando etica e tecnologia, la questione è più complessa di quanto sembri. Da un lato c’è la presunzione che l’uomo legga ...