Rugby femminile | Alyssa D’Incà - l’azzurra tra le più forti rugbiste d’Europa

(Di giovedì 2 maggio 2024) È stato un Sei Nazioninon entusiasmante per l’Italia, che ha chiuso con una sola vittoria e ben 4 ko, compresi quelli contro Scozia e Galles, due match assolutamente alla portata delle azzurre, che hanno faticato a giocare da squadra, nonostante alcune ottime individualità. E una di queste,, si è confermata una delle giocatrici più. La trequarti azzurra, infatti, ha dato spettacolo sia in attacco sia in difesa in tutti e 5 i match ed a confermare la sua qualità è arrivata la candidatura come miglior giocatrice del torneo. Assieme asono candidate l’irlandese Aoife Wafer, la francese Romaine Menager e l’inglese Ellie Kildunne. Non certo tre comparse nel torneo e che danno ancora maggior valore alla nomina dell’ala azzurra. Ma non solo, ...

Si è concluso il Guinness Sei Nazioni femminile 2024 e nel Supersabato odierno si sono giocate – dopo Galles-Italia – Irlanda-Scozia e il match decisivo per il titolo, cioè Francia -Inghilterra.

Si è concluso il Guinness Sei Nazioni femminile 2024 e l' Italia di Nanni Raineri ha chiuso con una vittoria e quattro sconfitte. Un record non certo positivo e che ha visto le azzurre concedere troppo alle avversarie per puntare realmente a conquistare delle vittorie.

Si disputa tra domani e domenica l'ultima tappa del Svns, il tour mondiale di rugby a sette. A Singapore vanno in scena i tornei maschili e femminili e in palio ci sono i posti per la finalissima

Nella shortlist di quattro candidate c'e' anche l'azzurra Alyssa D'Inca' (Villorba rugby, 26 caps), che in questa edizione Partita nelle prime tre gare del Sei Nazioni femminile come ala

