Rischio idrogeologico | quali sono le zone italiane più a rischio?

(Di lunedì 28 novembre 2022) I dati degli ultimi 13 anniallarmanti: dal 2010 al 31 ottobre 2022 siregistrati 1.503 fenomeni estremi, colpendo 780 Comuni e causando 279 vittime. Aumento degli eventi climatici estremi I dati sulle catastrofi naturali in Italia stanno aumentando, a causa della crisi climatica. I fenomeni estremiin aumento e stanno avendo sempre maggiori impatti sui Paesi di tutto il mondo, a partire dall’Italia. Nei primi dieci mesi del 2022, seppur con dati parziali,stati registrati nella Penisola 254 fenomeni meteorologici estremi. Preoccupa anche il bilancio degli ultimi 13 anni: dal 2010 al 31 ottobre 2022 siverificati in Italia 1.503 eventi estremi con 780 comuni colpiti e 279 vittime. Tra le regioni più colpite: Sicilia (175 eventi estremi), Lombardia (166), Lazio (136), Puglia ...

L'isola è in un territorio avulcanico, sismico e. In fondo tutti sappiamo che i condoni servono a battere cassa'. L'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha detto al Corriere ...Ilsarà da considerare alto". Piogge sono attese anche al Nord, ma in genere di debole intensità. Il transito del ciclone nella giornata di mercoledì causerà ancora piogge al ...Frana Ischia, «Roma tra la città più a rischio d'Italia: 300mila abitanti vivono sotto il pericolo di 538 crolli» Al momento il bilancio è ...La colata rapida di fango che ha colpito in maniera devastante il comune di Casamicciola ha interessato un’area classificata come a ‘molto elevato rischio idrogeologico’, che era già stata colpita in ...