Portogallo - Uruguay 1 - 0 diretta | palo Maxi Gomez e Suarez sfiora il gol

(Di lunedì 28 novembre 2022) LUSAIL (QATAR) - Ildi Cristiano Ronaldo dopo la vittoria all'esordio per 3 - 2 sul Ghana vuole fare il bis e blindare la qualificazione agli ottavi di finale, lanciandosi in testa al ...

2022 - 11 - 28 20:06:28 2022 - 11 - 28 20:03:47 Squadre in campo Allo stadio Lusail di Al Daayen è iniziato il match tra: si parte! 2022 - 11 - 28 19:56:10 2022 - 11 - 28 19:51:...LUSAIL (QATAR) - Ildi Cristiano Ronaldo dopo la vittoria all'esordio per 3 - 2 sul Ghana vuole fare il bis e ... Dovrà superare l'di Suarez, Nunez e Cavani , tre frecce letali nell'...Durante la partita Portogallo-Uruguay allo stadio Lusail Iconic, un giovane è riuscito a eludere la sorveglianza ed è entrato di corsa sul terreno di gioco indossando una maglia con la scritta "Respec ...Il Mondiale in Qatar stasera ci regala l'interessante match tra Portogallo e Uruguay. Un match tutto sommato equilibrato, acceso anche da un'invasione di campo molto particolare, ma quello che è ...