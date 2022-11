LIVE Portogallo-Uruguay 0-0 | Mondiali 2022 in DIRETTA | lusitani più propositivi | si alza il pressing uruguaiano

(Di lunedì 28 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20? Batti e ribatti nell’area uruguaiana, ribatte la difesa dell’che però fatica a ripartire 18? Punizione di Ronaldo, deviazione in corner della barriera 17? Punizione dal limite per il, palla vicina al vertice sinistro dell’area uruguagia 16? La conclusione dal limite di Joao Felix deviato dalla difesa uruguagia in corner 14? Si èto ildell’che ha creato qualche problema alla costruzione dell’azione dei portoghesi negli ultimi minuti 13? Ancora un fallo di Bentancur che deve fare molta attenzione 12? Cross di Ora da sinistra, testa di Gimenez alto sopra la traversa 11? Volata di Nunez sulla sinistra, guadagna un corner 9? Bene il. Bruno ...

LUSAIL (QATAR) - Il di Cristiano Ronaldo dopo la vittoria all'esordio per 3 - 2 sul Ghana vuole fare il bis e blindare la qualificazione agli ottavi di finale, lanciandosi in testa al gruppo H. Dovrà superare ...Al Lusail Iconic Stadium il match valido per la seconda giornata dei Mondiali tra e Uruguay: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Al Lusail Iconic Stadium va in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar tra e ...Il match, in programma allo stadio Lusail di Al Daayen alle ore 20, verrà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 in chiaro, e disponibile su Rai Play in streaming. Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Ca ... (4-2-3-1): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes; William Carvalho, Ruben Neves; Bernard ...