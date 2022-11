Sudtirol-Ascoli | le formazioni ufficiali | sfida fra Nicolussi Caviglia e Caligara C'è Dionisi

...00 Trentino - Padova 20:30 Perugia - Prisma Taranto CALCIO - MONDIALI QATAR 16:00 TBC - TBC 20:00 TBC - TBC CALCIO - SERIE B 12:30 SPAL - Modena 15:00- Como 15:00 Bari - Pisa 15:00 Brescia - ...FORMAZIONI UFFICIALI: in attesa: in attesaLa partita Sudtirol - Ascoli di Domenica 27 novembre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la quattordicesima giornata del campionato ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...