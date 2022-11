“Il Rinascimento nascosto Presenze africane nell’arte” | Sky Arte festeggia 10 anni

(Di domenica 27 novembre 2022) In occasione del decimoversario di Sky, arriva un documentario esclusivo dal titolo Il. Una ricerca sul ruolo delle personee sulle discendenze afro nella società del ‘500. Ilè un documentario offerto in esclusiva da Sky Orginal perre il decimoversario dalla nascita di Sky. Si tratta di una ricerca sul ruolo che le personee le loro discendenze hanno avuto nella società del ‘500. Il...

Toni alti e furibondi nella affollata chat "e Dissoluzione", che nacque timida e sommessa nel febbraio del 2020 e che ho ampliato ... ha promosso, rivelato,migliaia artisti, ...... il quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Leggi anche L'artista Shirin Neshat: "Ragazze, l'Iran è vostro" "": su Sky Arte un ..."Rinascimento o Dissoluzione" ospita il vivace scambio di idee con il fondatore di "Flash Art" Toni alti e furibondi nella affollata chat «Rinascimento e Dissoluzione», che nacque timida e sommessa ne ...Sky Arte compie 10 anni e festeggia con un nuovo documentario in esclusiva, produzione Sky Original Il Rinascimento Nascosto. Presenze Africane nell’arte disponibile da domenica 27 novembre alle 21:15 ...