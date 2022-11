Archie dimenticato a scuola Meghan | l' azione choc | cosa voleva nascondere

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 novembre 2022) Mentre si accende la polemica per il premio Kennedy ai duchi di Sussex per aver denunciato la Royal Family di razzismo spunta l'indiscrezione di un tradimento dIai danni del suo Principe. Stando a quanto riporta la stampa inglese e non solo Harry sarebbe stato chiamato dalladiperchénon era andato a prenderlo. Il duca sarebbe corso con la piccola Lilibet a recuperare il primogenito. Secondo i giornali l'ex attrice l'avrebbeperché era in compagnia del suo amante la guardia del corpo Chris Sanchez. Esisterebbero delle foto della sfuriata avvenuta nella lussuosa villa di Montecito. Poi Harry sarebbe uscito di casa con la piccola Lilibet. Egli avrebbe urlato dietro voglio il divorzio. Nel frattempo il giornalista ...