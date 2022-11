LA NAZIONE

Tragedia ieri sera a Visignano di Cascina: la vittima èMalfatti,influencer di 91 anni con 800.000 follower su TikTok e oltre 100.000 su Instagram. Fatale un ...Ed è, quindi, grazie alla passione per le erbe aromatiche di, alla delicata bellezza diLidia, alla passione per la cucina diThea e alle sapienti mani di Dorita e Antonio "... Nonna Giovanna è morta, la nota influencer è deceduta carbonizzata cadendo nel camino "Niente anticipo dei ristori per i cittadini di Bagno a Ripoli danneggiati dall’alluvione di Ferragosto: il Pd ha bocciato il nostro emendamento alla variazione di bilancio che chiedeva di destinare l ...Tragedia ieri sera a Visignano di Cascina: la vittima è Giovanna Malfatti, nonna influencer di 91 anni con 800.000 follower su TikTok e oltre 100.000 su Instagram. Fatale un malore ...