Mundo Deportivo | boom dello United in borsa per l’addio di Ronaldo

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il Manchestersta vivendo un turbolento periodo di cambiamenti. Prima la “discussione” a distanza con Cristianoche ha portato ad una separazione consensuale e poi l’annuncio della famiglia Glazer di essere intenzionata ad ascoltare potenziali acquirenti per la cessione del club inglese. Ma nonostante le tante incertezze, il titolo del club ha fatto registrare un balzo del 25% a Wall Street, attestandosi a 18,80 dollari per azione, con capitalizzazione di mercato in crescita a 3 miliardi di dollari. I Glazer sono pronti a vendere il Manchesterma per una cifra tra i 6 e gli 8 miliardi di sterline (tra i 7 e i 9 miliardi di euro). La cifra che chiedono per la vendita del club è enorme per un club di calcio, ma i Glazer non hanno fretta e sanno di avere un potenziale tra le mani considerando la potenza sociale e ...