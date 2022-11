Dolomiti Energia Trentino – Virtus Segafredo Bologna domenica su Eleven alle 17 | 13ª sfida tra le due squadre

(Di sabato 19 novembre 2022) La, reduce dal successo di Verona all’overtime, ospita l’imbattuta, che ha giocato e stravinto in Eurolega contro Valencia lo scorso giovedì. Dove vederla:20 novembre 2022 ore 17.00,Sports Arbitri: Carmelo Lo Guzzo, Alessandro Perciav, Sergio Noce I PRECEDENTI Le duesi sono affrontate 13 volte in Serie A e tutte in stagione regolare. L’Aquila è avanti 7-6 nel computo totale delle vittorie. Laha vinto le ultime 3 gare giocate a Trento; l’ultima vittoria interna dellarisale al 30 dicembre 2018 (71-65). GLINATORI Sergio Scariolo ha vinto ...

il Dolomiti

"Non nascondiamo preoccupazione " ha detto il presidente Maurizio Fugatti " riguardo i rincari su materie prime edche mettono in difficoltà Provincia e imprese". Per l'appunto la Pat ha ...Passando poi a domani domenica 20 novembre, alle ore 16:00 è in programma il match tra la GeVi Napoli e la Nutribullet Treviso . Un'ora più tardi, alle 17:00, laTrentino attende alla BLM Group Arena la capolista Virtus Bologna . Alle 17:30 sfida molto interessante tra la Germani Brescia e la Bertram Derthona Tortona , con questa partita che ... Per Dolomiti Energia 33 milioni di euro di extraprofitti, Ianeselli e Valduga: ''La Provincia blocca i dividendi ai comuni Risorse necessarie per i servizi ai cittadini'' Domani la Dolomiti Energia Trentino ospiterà la capolista Virtus Bologna, ancora imbattuta, nella sfida valida per la settima giornata di LBA. Queste le dichiarazioni alla vigilia del coach Lele Molin ...La Dolomiti Energia Trentino, reduce dal successo di Verona all’overtime, ospita l’imbattuta Virtus Segafredo Bologna, che ha giocato e stravinto in Eurolega contro Valencia lo ...