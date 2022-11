The Walking Dead | gli ultimi episodi su Disney+

Oramai siamo giunti alla fine di un'avventura sensazionale. Abbiamo infatti la data ufficiale dell'ultimo episodio diDead 11 che, con il suo 'lento bruciare', non può che preparare il terreno per i futuri spin - off della serie . Con l'11esima stagione in dirittura d'arrivo, siamo pronti a dire 'addio' ...Parola di Angela Kang, showrunner della serie, e Scott M. Gimple, Chief Content Officer dell'universo di...Gli ultimi episodi di The Walking Dead sono agli sgoccioli. La serie televisiva che ha riportato in auge il genere zombie sul piccolo schermo dice addio ai suoi telespettatori dopo dodici anni. TWD ...Oramai siamo giunti alla fine di un'avventura sensazionale. Abbiamo infatti la data ufficiale dell'ultimo episodio di the Walking Dead 11 che, con il suo 'lento bruciare', non può che preparare il ...