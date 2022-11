Verona - Juventus | la mano di Danilo e il contatto Bonucci - Verdi | la moviola

I due episodi in area contestati dalnella sfida persa 0 - 1 con la: il tocco di mano di Danilo (braccio molto largo rispetto al corpo, ...Vincono Napoli , Inter e, così come la Lazio , seconda in classifica. Il Torino ritrova il sorriso, l'Udinese invece, non vince più. Il Lecce scalda la zona salvezza, mentre Monza ,...La Gazzetta dello Sport – Danilo, non è rigore: Di Bello si adegua al regolamento. Secondo la moviola del quotidiano, in Hellas Verona–Juventus, il tiro fuori area di Veloso al 76', viene deviato da ...Collovati, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il tocco di mano di Danilo nella partita tra Hellas Verona e Juventus ...