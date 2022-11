Terremoto Marche oggi mercoledì 9 novembre | magnitudo ed epicentro

Leggi su tpi

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Una forte scossa diè stata registrata2022, intorno alle 7 di mattina, connellema fortemente sentita in tutto il Centro Italia, in particolare nella zona della Romagna e di Rimini. Il forte sisma è stato avvertito distintamente a Bologna, Firenze, Roma e anche in città del nord come Venezia. Secondo l’Ingv laè di 5.7. Per fortuna il sisma è avvenuto in mare, lungo la costa adriatica marchigiana, nella zona di Pesaro Urbino, alle ore 7.07. con coordinate geografiche (lat, lon) 44.0130, 13.3240 ad una profondità di 8 chilometri. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. Nel giro di pochi minuti si sono registrate altre scosse di minore intensità, sempre connella ...