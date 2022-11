“Poteva essere strage” Terremoto in Italia | cosa sta succedendo dopo le forti scosse

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Fortea Pesaro di 5.7 della scala Richter. Il sisma è stato sentito in tutta. È avvenuto come abbiamo già detto, alle 7:07 di mercoledì 9 novembre 2022 a largo della città marchigiana. A seguire, un classico sciame sismico di magnitudo inferiore (3.1 e 3.4) ha fatto ripiombare la popolazione nel terrore, tuttavia sembra che i danni siano contenuti e non si rilevino danni a persone. Come abbiamo raccontato, la scossa diè stata talmente forte daavvertita anche a Roma, nelle altre Regioni del Centro, in Veneto e in Trentino-Alto Adige. Questo perché, spiega il ricercatore dell’Ingv Alessandro Amato: “Le onde sismiche si sono propagate lungo la placca adriatica, che è molto rigida, fatta di calcare, un materiale compatto. Per questo la scossa si è sentita così ...

Altalex

Xi quando parla di Comunismo non fa riferimento a una società comunista a cui deve aspirare la Cina, comequella idealizzata da Mao, ma ad una dottrina che deveassorbita dal ...Eppure, la sua assenza, cheevitata, si è sentita come un macigno contro la Cremonese . Origi non è stato all'altezza dell'importante compito, e l'unico gol segnato era irregolare per ... Dichiarazione infedele: quando sono tassabili le somme ricevute dal socio di Rita Maria Stanca La pandemia, e le enormi domande che ha sollevato, ha poi mostrato e dimostrato ancora una volta quanto la filosofia debba essere una pratica fondamentale per interrogarsi e darsi ..."Potevo venire anche io a Milano, così eravate 301". Carlo Calenda, che non è certo noto per la sua ironia, ha replicato stizzito: "Che modo di fare stupido per una persona che, come lei, ha fatto ...