Roma-Bayer Leverkusen | le probabili formazioni - dove vederla in tv e streaming

La Roma e i romanisti vogliono la terza finale euro pea consecutiva. Giovedì 2 maggio la squadra giallorossa di Daniele De Rossi ospiterà il Bayer Leverkusen nell’andata della semifinale di euro pa League in uno stadio Olimpico completamente esaurito. Nella giornata di ieri, dopo la fase di ... Continua a leggere>>

Sarà ancora Roma-Bayer Leverkusen in semifinale di Europa League, come un anno fa. La squadra di De Rossi ha eliminato il Milan in un derby...

Continua a leggere>>