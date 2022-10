Chi è Mehmet, il nuovo “Mark Caltagirone” di Gegia? (Di domenica 2 ottobre 2022) Ecco chi è Mehmet, presunto fidanzato turco di Gegia del GF Vip 7 Da quando Gegia è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 7 si è parlato di Mehmet, misterioso uomo di origini turche nonché presunto fidanzato dell’attrice comica. Quest’ultima inoltre ha raccontato di averlo conosciuto per la prima volta in un aereoporto a Dubai e di essere rimasta folgorata dal suo viso d’angelo. I due si erano scambiati qualche parola al bar, ma Gegia non riusciva molto a comprendere l’inglese e si faceva aiutare dalla barista. Dopodiché, l’attrice ha raccontato di essersi scambiata il numero di telefono con il misterioso Mehmet e da lì si mandavano messaggi d’amore. Ma è sicuro che questo Mehmet esista davvero? Da lì sono sorti parecchi dubbi sul fatto che l’uomo in questione ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 2 ottobre 2022) Ecco chi è, presunto fidanzato turco didel GF Vip 7 Da quandoè entrata nella casa del Grande Fratello Vip 7 si è parlato di, misterioso uomo di origini turche nonché presunto fidanzato dell’attrice comica. Quest’ultima inoltre ha raccontato di averlo conosciuto per la prima volta in un aereoporto a Dubai e di essere rimasta folgorata dal suo viso d’angelo. I due si erano scambiati qualche parola al bar, manon riusciva molto a comprendere l’inglese e si faceva aiutare dalla barista. Dopodiché, l’attrice ha raccontato di essersi scambiata il numero di telefono con il misteriosoe da lì si mandavano messaggi d’amore. Ma è sicuro che questoesista davvero? Da lì sono sorti parecchi dubbi sul fatto che l’uomo in questione ...

