F1, GP Singapore 2022. Verstappen, il Mondiale non basta. Vuole un anno record. Ferrari prova a fare da guastafeste (Di giovedì 29 settembre 2022) La Formula Uno si appresta a ripartire dopo due settimane di pausa. Chiusa la propria fase europea, il Circus sta per fare ritorno in Estremo Oriente dopo tre anni. Difatti domenica 2 ottobre è programmato il Gran Premio di Singapore, il tredicesimo della storia e il primo post-pandemia. Il tema d'interesse principale riguarda la possibilità teorica che Max Verstappen possa laurearsi Campione del Mondo già fra tre giorni. Di fatto, l'olandese ha chiuso i conti a Spa-Francorchamps, trionfando pur partendo dalla settima fila. In Belgio si è capito come non ci fosse più trippa per gatti. Le successive affermazioni di Zandvoort e Monza hanno poi certificato una superiorità fattasi progressivamente sempre più marcata. Super Max ha ora 116 punti di vantaggio su Charles Leclerc quando ne restano 164 sul piatto.

