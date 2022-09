Crisi sterlina, perché la Banca d’Inghilterra è intervenuta (Di giovedì 29 settembre 2022) Non è davvero un buon momento per la Gran Bretagna, che dopo aver salutato la compianta Regina Elisabetta II e aver accolto il nuovo Re Carlo III si trova ad affrontare una Crisi economica senza precedenti. Infatti negli ultimi giorni si è aperta una vera e propria emergenza monetaria, con la sterlina in crollo verticale tanto da portare la Banca d’Inghilterra a intervenire in via straordinaria per proteggere la stabilità finanziaria britannica. Mentre la moneta è pronta a cambiare “volto” (ve ne abbiamo parlato qui come conseguenza della morte della Regina), a fare troppi sconti è stata la neo premier Liz Truss che con una mossa finanziaria discutibile ha aperto alla Crisi della valuta britannica. sterlina in Crisi, cosa succede Il crollo della ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 settembre 2022) Non è davvero un buon momento per la Gran Bretagna, che dopo aver salutato la compianta Regina Elisabetta II e aver accolto il nuovo Re Carlo III si trova ad affrontare unaeconomica senza precedenti. Infatti negli ultimi giorni si è aperta una vera e propria emergenza monetaria, con lain crollo verticale tanto da portare laa intervenire in via straordinaria per proteggere la stabilità finanziaria britannica. Mentre la moneta è pronta a cambiare “volto” (ve ne abbiamo parlato qui come conseguenza della morte della Regina), a fare troppi sconti è stata la neo premier Liz Truss che con una mossa finanziaria discutibile ha aperto alladella valuta britannica.in, cosa succede Il crollo della ...

