Cassano: “La Nazionale non convoca il miglior attaccante italiano” (Di martedì 27 settembre 2022) Ogni parola di Antonio Cassano crea polemiche. Ospite speciale di Muschio Selvaggio, podcast condotto da Fedez e Luis Sal, l’ex calciatore barese ha rilasciato delle dichiarazioni che stanno facendo tanto discutere: “Se tu oggi mi chiedi chi sia l’attaccante italiano più forte al momento, ti dico Mario Balotelli. Immobile? Giocare a calcio non vuol dire far goal. Balotelli è molto più forte di lui: lo chiamerei in Nazionale perché è più forte di tutti. Ora è andato al Sion perché voleva riavvicinarsi alla famiglia”. “Non ha la testa? Per me non avere la testa vuol dire sperperare, drogarsi. Fare una vita di m****. E non è il suo caso. Se si può riprendere? Devi mettere in preventivo che una volta a settimana ti manda a quel paese. Io fossi la Fiorentina lo prenderei adesso. In Italia se ti mettono un’etichetta non ... Leggi su napolipiu (Di martedì 27 settembre 2022) Ogni parola di Antoniocrea polemiche. Ospite speciale di Muschio Selvaggio, podcast condotto da Fedez e Luis Sal, l’ex calciatore barese ha rilasciato delle dichiarazioni che stanno facendo tanto discutere: “Se tu oggi mi chiedi chi sia l’più forte al momento, ti dico Mario Balotelli. Immobile? Giocare a calcio non vuol dire far goal. Balotelli è molto più forte di lui: lo chiamerei inperché è più forte di tutti. Ora è andato al Sion perché voleva riavvicinarsi alla famiglia”. “Non ha la testa? Per me non avere la testa vuol dire sperperare, drogarsi. Fare una vita di m****. E non è il suo caso. Se si può riprendere? Devi mettere in preventivo che una volta a settimana ti manda a quel paese. Io fossi la Fiorentina lo prenderei adesso. In Italia se ti mettono un’etichetta non ...

napolipiucom : Cassano: 'La Nazionale non convoca il miglior attaccante italiano' #ATTACCANTE #Cassano #Italia #Nazionale… - donibianconero : RT @luuuigi92: Uno scambio Alex Sandro per Dimarco?? Visto che Alex Sandro e un Nazionale Brasiliano e perciò automaticamente un Campione… - ZonaBianconeri : RT @luuuigi92: Uno scambio Alex Sandro per Dimarco?? Visto che Alex Sandro e un Nazionale Brasiliano e perciò automaticamente un Campione… - luuuigi92 : Uno scambio Alex Sandro per Dimarco?? Visto che Alex Sandro e un Nazionale Brasiliano e perciò automaticamente un C… - surfasport : ???? CASSANO SULLA NAZIONALE 'NON SIAMO AL MONDIALE PERCHE'..' ?? Nell'ultima puntata di #MuschioSelvaggio, Antonio… -