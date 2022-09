Brozovic fuori un mese, le nazionali decimano la Serie A: tutti gli stop (Di martedì 27 settembre 2022) Non c'è pace nei ritiri delle nazionali di calcio, ma neanche in quelli dei club di Serie A. Come un tremendo effetto domino questo avviene nelle pause del campionato quando giocano le rappresentative. È un continuo lamentarsi da entrambi le parti: i ct (vedi Mancini) rivendicano il poco attaccamento alla maglia della nazionale, mentre gli allenatori dei club maledicono ogni piccolo infortunio rimediato dai loro giocatori con la maglia del proprio paese. In pratica un cane che si morde la coda. Evidente, per esempio, quando l'opinione pubblica approva le parole del ct dell'Italia che ammette le difficoltà con cui si trova a lavorare. La stessa opinione pubblica, però, poi maledice (in questi giorni) la Nations League se un calciatore si infortuna e manca poi nella partita successiva in campionato. Esultando poi, come se fosse un gol, quando lo stesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 27 settembre 2022) Non c'è pace nei ritiri delledi calcio, ma neanche in quelli dei club diA. Come un tremendo effetto domino questo avviene nelle pause del campionato quando giocano le rappresentative. È un continuo lamentarsi da entrambi le parti: i ct (vedi Mancini) rivendicano il poco attaccamento alla maglia della nazionale, mentre gli allenatori dei club maledicono ogni piccolo infortunio rimediato dai loro giocatori con la maglia del proprio paese. In pratica un cane che si morde la coda. Evidente, per esempio, quando l'opinione pubblica approva le parole del ct dell'Italia che ammette le difficoltà con cui si trova a lavorare. La stessa opinione pubblica, però, poi maledice (in questi giorni) la Nations League se un calciatore si infortuna e manca poi nella partita successiva in campionato. Esultando poi, come se fosse un gol, quando lo stesso ...

AnissemXem : RT @Alex_Cavasinni: Rassegna stampa #Inter (in breve) - #Zhang ora può vendere la maggioranza - #Skriniar chiede tanto per il rinnovo - #B… - BBilanShit : RT @Alex_Cavasinni: Rassegna stampa #Inter (in breve) - #Zhang ora può vendere la maggioranza - #Skriniar chiede tanto per il rinnovo - #B… - Alex_Cavasinni : Rassegna stampa #Inter (in breve) - #Zhang ora può vendere la maggioranza - #Skriniar chiede tanto per il rinnovo… - BorisJo_ker : @CamiSally96 @Azzurri @Inter Bah, solo aspetto mentale non direi: Lukaku si è fatto male dopo 2 partite; Brozovic p… - AlfonsoSilvitel : @sasa_darco @andreapisani99 Wijnaldum non ha mai giocato e non gioca da un anno e mezzo.. Pellegrini El Sharaawy e… -