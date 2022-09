Elezioni ultime notizie. Meloni: «È il tempo della responsabilità». FdI sbanca al Nord, al Sud prevale M5s (Di lunedì 26 settembre 2022) Oltre 46 milioni di italiani sono andati alle urne per l'elezione dei componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I seggi si sono chiusi alle ore 23. Affluenza al 63,8%, in calo di 9 punti, crolla al Sud. Fratelli d’Italia è il primo partito in tutta Italia, la Lega cade Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 26 settembre 2022) Oltre 46 milioni di italiani sono andati alle urne per l'elezione dei componentiCamera dei deputati e del SenatoRepubblica. I seggi si sono chiusi alle ore 23. Affluenza al 63,8%, in calo di 9 punti, crolla al Sud. Fratelli d’Italia è il primo partito in tutta Italia, la Lega cade

you_trend : Le ultime #elezioni politiche in Italia hanno sempre riservato sorprese: ?? Nel 2006 il pareggio tra csx e cdx ? Ne… - pietroraffa : Quella di oggi è la peggiore performance elettorale della sinistra anche a livello comparato considerando le ultime… - pietroraffa : I 5 stelle ottengono il peggior risultato della loro storia alle Politiche (25,5% nel 2013 e 32% nel 2018), dimezza… - JuventusOnly : Rispetto alle ultime elezioni il PD è cresciuto (incredibile ma vero), ma leggo analisi sulla 'fine del PD'. Per co… - fortyRulez : Mi sono svegliato da un incubo. Fratelli d’Italia in 9 anni era passato da 1,9 al 27 percento, dominando le ultime… -