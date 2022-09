Elezioni, il Movimento 5 Stelle vola a Napoli: oltre il 40 per cento in città (Di lunedì 26 settembre 2022) Come alle Elezioni politiche del 2018, il Movimento 5 Stelle si conferma primo partito nella città di Napoli. Quando è in corso lo scrutinio delle schede per l’elezione del Senato ed è disponibile il dato di oltre metà delle sezioni (466 su 884), il dato del Movimento 5 Stelle è al 44,2%; la seconda lista è quella del Partito democratico, ferma al 16%, seguita da Fratelli d’Italia all’11%. Appare scontata la vittoria della candidata del Movimento 5 Stelle Ada Lopreiato nel collegio uninominale Campania U-04 al Senato, che comprende l’intero territorio del comune di Napoli. Analoga situazione alla Camera: anche se con sole 171 sezioni scrutinate su 884, il Movimento 5 ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 settembre 2022) Come allepolitiche del 2018, ilsi conferma primo partito nelladi. Quando è in corso lo scrutinio delle schede per l’elezione del Senato ed è disponibile il dato dimetà delle sezioni (466 su 884), il dato delè al 44,2%; la seconda lista è quella del Partito democratico, ferma al 16%, seguita da Fratelli d’Italia all’11%. Appare scontata la vittoria della candidata delAda Lopreiato nel collegio uninominale Campania U-04 al Senato, che comprende l’intero territorio del comune di. Analoga situazione alla Camera: anche se con sole 171 sezioni scrutinate su 884, il5 ...

