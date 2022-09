Wanda Nara e Mauro Icardi si separano, l’annuncio su Instagram: «Meglio si sappia da me» (Di venerdì 23 settembre 2022) Wanda Nara e Mauro Icardi si separano. Dopo un anno di crisi, la showgirl argentina ha preso la dolorosa decisione. Dopo 8 anni di matrimonio i due hanno avviato il procedimento per la separazione. E a dare la notizia è proprio Wanda sul suo profilo Instagram, sorprendendo i suoi quasi 15 milioni di follower. «È Meglio si sappia da me», scrive l’agente e, ormai, ex moglie del nuovo calciatore del Galatasaray. l’annuncio Nell’estate delle separazioni nel mondo dello show business, ecco un’altra coppia che si appresta a vivere il divorzio. Dopo Shakira e Piqué e Francesco Totti e Ilary Blasi, anche Wanda Nara e Mauro Icardi si dicono addio. Un fulmine a ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 23 settembre 2022)si. Dopo un anno di crisi, la showgirl argentina ha preso la dolorosa decisione. Dopo 8 anni di matrimonio i due hanno avviato il procedimento per la separazione. E a dare la notizia è propriosul suo profilo, sorprendendo i suoi quasi 15 milioni di follower. «Èsida me», scrive l’agente e, ormai, ex moglie del nuovo calciatore del Galatasaray.Nell’estate delle separazioni nel mondo dello show business, ecco un’altra coppia che si appresta a vivere il divorzio. Dopo Shakira e Piqué e Francesco Totti e Ilary Blasi, anchesi dicono addio. Un fulmine a ...

