Eccellenza Ennesimo boccone amaro per la Jesina | la Civitanovese festeggia la D e manda i leoncelli ai play-out 1-0

(Di domenica 28 aprile 2024) La squadra di Alfonsila promozione in Serie D davanti ai propri tifosi, davanti a un pubblico di categoria superiore.non pervenuta: ora lo spareggio CIVITANOVA MARCHE, 28 aprile 2024 – In una stagione a tratti umiliante, ladeve subire anche l’amarezza di vederere una tifoseria rivale la promozione nella categoria superiore. La, infatti, vince 1-0 e vola in Serie D, tornando in quarta serie dopo 7 anni dalla retrocessione del 2016-2017. La squadra di Simone Strappini, invece, tocca il punto più basso della sua storia recente: dovrà disputare i-out per tentare di evitare la Promozione. L’avversario sarà al “Carotti” il Monturano Campiglione/Azzurra Colli che dovranno giocarsi l’evitare la retrocessione diretta in uno spareggio ...

È l’ora dei verdetti - ECCELLENZA - Ultimo atto, tutti i temi della vigilia È giunta l’ora dei verdetti in Eccellenza che trasmetterà l’ultima puntata domenica, alle ore 16.30. Nel match in diretta su TVRS (canale 13 del di ...

Continua a leggere>>

Dilettanti. Monturano, Colli e Montegiorgio a caccia di successi - Basta un successo contro una jesina già con la testa ai play-out per festeggiare il ritorno in quarta serie con il Montefano ancora in corsa però e distante due sole lunghezze. In coda è una corsa ...

Continua a leggere>>

Calcio: Civitanovese - jesina, le info sui biglietti per i tifosi rossoblù - L’Osservatorio non ha disposto il divieto di trasferta per i sostenitori della jesina. A questo punto restiamo in attesa della notifica del decreto Prefettizio sulle disposizioni di prevendita per il ...

Continua a leggere>>