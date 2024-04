Grottaminarda - ‘Progetto Pollicino’ | calzolai rigenerano scarpe per donarle alla Croce Rossa

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiOggiè stata il fulcro di un’interessante iniziativa di solidarietà: il “Progetto Pollicino” a cura dell’Associazione “d’Italia”. Presso la “Calzoleria Italo” in via Vittorio Veneto a, sono state portate, da clienti e non, tante calzature non più utilizzate, Antonio Italo, insieme a colleghiarrivati da tutta la Campania, le hanno sanificate e rigenerate affinchè possano essere donate, attraverso la, a persone bisognose. “Non potevo mancare a questo appuntamento con la solidarietà – afferma il Sindaco di, Marcantonio Spera – trovo sia un’iniziativa straordinaria, in primis per la finalità benefica e quindi dell’aiuto al prossimo, poi perchè c’è un aspetto ecologista ...