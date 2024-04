Napoli Roma LIVE 1-1 | Olivera – con deviazione – trova il pari

(Di domenica 28 aprile 2024) Allo Stadio Maradona, il match per la 34ª giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato e cronacaAllo Stadio Olimpico,si affrontano nel match valido per la 34esima giornata della Serie A 2023/24. PRIMO TEMPO Partita subito molto dinamica fin dalle prime battute, con entrambe le squadre che

Il Napoli di Calzona sfida i giallorossi di De Rossi al Maradona per cercare punti preziosi pere i piazzamenti europei del prossimo anno 65? Pareggio del Napoli con il gol di Olivera . Si inserisce il terzino dopo un recupero palla di Cajuste, tiro deviato e diventa una carambola impossibile per ... Continua a leggere>>

napoli-roma 0-1 (Dybala 59’): ingenuità di Juan Jesus, giallorossi avanti con un rigore - 59' - roma in vantaggio. Dybala trasforma dal dischetto aprendo il piattone, Meret intuisce ma l'esecuzione dell'argentino è perfetta. 58' - Calcio di rigore per la roma. Juan Jesus colpisce Azmoun ...

Continua a leggere>>

Esposito: “Contestazioni al napoli Se ne stessero a casa, sono pseudo tifosi“ - Hanno messo sotto la roma, che sta facendo un catenaccio anni 60, i giocatori partenopei hanno sfiorato il gol in più di un’occasione! Se finiva 2 a 0 per il napoli questo primo tempo, non c’era nulla ...

Continua a leggere>>

napoli, quell'Europa conquistata da Lippi trent'anni fa all'ultimo minuto - Di quel bel napoli sarebbe rimasto poco ... nella sua casa in via Petrarca per un caffé. E il manager, allora alla roma, gli offrì la panchina bianconera per le successive stagioni dopo aver seguito ...

Continua a leggere>>