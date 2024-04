Roma - truffa della carta vetrata nel parcheggi - attenzione al trucco usato | Mi ha seguito chiedendomi i soldi

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 28 aprile 2024) Unmoltodaitori ma che continua purtroppo a mietere vittime: l’ultima segnalazione in zona Boccea. -corrierecittà.com Unvecchio e risaputo, ma in cui purtroppo incappano ancora in molti,ti dai furbetti“macchina strisciata”. Questa volta è capitato a via Boccea, a ovest di, dove un residente si è accorto però di essere tra le vittime prescelte dei suoi malviventi. Succede così che solo poche ore fa il conducente di un’auto,ata appunto in via Boccea, ha subito dei danni col rischio di incorrere nell’ennesima“dello specchietto” o, come in questo caso,macchina rigata....