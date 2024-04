Serie C Girone A | Mantova promosso - si salva l’Arzignano Il tabellone Playoff e Playout | CLASSIFICA

Va in archivio la stagione regolare del girone A di Serie C 2023/2024. Alle 16:30 hanno avuto luogo le ultime partite del campionato, che lascia ora il posto alla post season con playoff e playout. Con il Mantova promosso in Serie B direttamente, al playoff parteciperanno Padova (al secondo turno ...

Barletta-Città di Fasano, in pratica un playout nella stagione regolare. Infatti i Barlettani sono al terzultimo posto della classifica nel campionato di Calcio di serie D girone H ed i fasanesi in quintultima posizione. Risultato: Barletta-Città di Fasano 2-3 e così ora il distacco in graduatoria ...

