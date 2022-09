Forte scossa di terremoto al Nord Italia, paura tra la popolazione. Tremano anche altre regioni (Di giovedì 22 settembre 2022) Momenti di grande paura a Genova per una Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.1 della scala Richter. In un primo istante, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia aveva ipotizzato un sisma compreso tra 3.9 e 4.4, ma poi ha rivisto definitivamente il grado. Sono stati in moltissimi ad aver sentito nitidamente il movimento tellurico, visto che gli utenti hanno inondato i vari social network confermando di aver avvertito la scossa. Ed è anche stato stabilito con esattezza l’epicentro della stessa. La provincia di Genova è stata colpita dalla scossa di terremoto nel pomeriggio del 22 settembre, quando erano precisamente le 15.39. Segnalazioni sono giunte da Sampierdarena a Recco e Camogli, mentre l’epicentro è stato localizzato a due ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 22 settembre 2022) Momenti di grandea Genova per unadidi magnitudo 4.1 della scala Richter. In un primo istante, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia aveva ipotizzato un sisma compreso tra 3.9 e 4.4, ma poi ha rivisto definitivamente il grado. Sono stati in moltissimi ad aver sentito nitidamente il movimento tellurico, visto che gli utenti hanno inondato i vari social network confermando di aver avvertito la. Ed èstato stabilito con esattezza l’epicentro della stessa. La provincia di Genova è stata colpita dalladinel pomeriggio del 22 settembre, quando erano precisamente le 15.39. Segnalazioni sono giunte da Sampierdarena a Recco e Camogli, mentre l’epicentro è stato localizzato a due ...

