Gratta e vinci - trucco semplicissimo | puoi farlo anche tu

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 2 maggio 2024), se vuoi esserne sicuro ti basta fare questo: nel loro caso è stato sufficiente. Questo. È successo due volte a distanza di pochissimo tempo. E se qualcuno dubitava del fatto che la fedeltà fosse un valore imprescindibile, stavolta dovrà forse ricredersi. Perché non è affatto casuale che quello di cui stiamo per darvi notizia sia accaduto nelle medesime circostanze. È la prova, semmai, che tutti aspettavamo. PixabaySono due le storie che vogliamo raccontarvi. Diverse, sì, ma legate da un denominatore comune. Iniziamo dalla vicenda che si è verificata a La Bresse, in Francia, nella regione del Grand Est. Qui risiede l’uomo del quale tanto si sta parlando al di là delle Alpi, per via di un episodio di cui si è reso protagonista. È un giocatore abituale, per cui non aveva stupito ...