Scamacca chiama - il Marsiglia risponde | l’Atalanta strappa l’1-1 al Vélodrome

Marsiglia (Francia). In una città che vive di mare, la silhouette dello stadio non può che richiamare le Onde. Benvenuti a Marsiglia, benvenuti al Vélodrome, il secondo stadio più capiente di Francia dopo quello di Parigi Saint-Dénis. Il nome non inganna: se vi ricorda la parola “velodromo” avete ... Continua a leggere>>