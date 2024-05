Roma-Bayer Leverkusen 0-2 - a segno Wirtz e Andrich | giallorossi nervosi e con poche idee Al ritorno servirà un' impresa

(Adnkronos) – La Roma viene sconfitta in casa per 2-0 dal Bayer Leverkusen nell' andata della semifinale di Europa League . I tedeschi, freschi campioni di Germania, si impongono all'Olimpico con i gol di Wirtz al 28' e Andrich al 73'. Il ritorno si gioca giovedì 9 maggio a Leverkusen . La formazione ... Continua a leggere>>

"Non era la serata che volevamo, il risultato non è buono ma dobbiamo crederci e andare là per vincere. Abbiamo cerato qualche occasione, a noi non è entrata e a loro si e quindi hanno vinto. Loro hanno giocato bene, abbiamo cerato qualche occasione e non è entrata. Giochiamo tanto come loro, che ...