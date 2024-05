Kevin Spacey contro Channel 4 | “Ho chiesto di rispondere alle accuse del docufilm - non mi farò attaccare”

Kevin Spacey Smascherato : questo è il titolo della docuserie HBO volta a far luce sulle vicende giudiziarie che hanno coinvolto l’attore Premio Oscar. Commissionata da Channel 4 nel 2022, lo speciale andrà in onda in due parti nel Regno Unito il 6 e il 7 maggio 2024. Ancora incerto se lo vedremo o ... Continua a leggere>>

Kevin spacey furioso dopo la serie sulla sua storia: 'Non starò zitto a farmi attaccare' - Adesso parla Kevin spacey dopo l'annuncio della docuserie sulle vicende giudiziarie che lo hanno visto coinvolto con pesanti accuse.

Kevin spacey spara a zero contro il documentario su di lui: «Non resterò in silenzio» - Kevin spacey ha poi promesso ai fan che non resterà in silenzio ... Ci sono sedi apposite per discutere le accuse contro di me, e non sono Channel 4. Ogni volta che mi sono stati dati il tempo e la ...

Kevin spacey: il trailer della docuserie spacey Unmasked, tutti i segreti dell'attore in interviste inedite - La star premio Oscar protagonista di un nuovo prodotto documentario che approfondisce luci e ombre della sua carriera.