Btp valore 2024 - nuova emissione dal 6 al 10 maggio | cosa sapere

La quarta emissione del Btp Valore partirà il 6 maggio e chiuderà il 10 alle 13.00. I titoli di Stato dedicati ai piccoli investitori prevedono un rendimento crescente nel tempo, una durata di 6 anni e un premio finale per chi li detiene fino alla scadenza. I tassi minimi garantiti e il codice ... Continua a leggere>>

Dopo alcune settimane di attesa, prende il via la kermesse “Gli Incontri di Valore”, nella sua Sesta edizione in meno di tre anni. Fondata e curata in Pompei dal manager Nicola Ruocco, da domenica 21 aprile, fino al mese di luglio, l’ormai celebre rassegna accoglierà 16 diversi ospiti di spessore ... Continua a leggere>>