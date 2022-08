Russia, l’allarme delle ong: “Mosca recluta carcerati da mandare in Ucraina”. L’esperto: “Hanno bisogno di ricambi al fronte” (Di venerdì 19 agosto 2022) Detenuti in custodia cautelare reclutati per combattere in Ucraina. Ad affermarlo sono gli attivisti di alcune ong russe, a partire da Russia Behind Bars e Gulagu.net, secondo cui le autorità di Mosca Hanno sospeso centinaia di casi penali per trattare la libertà dei soggetti in cambio dell’arruolamento diretto al fronte. A sostenerlo con una certa forza è soprattutto Olga Romanova, attivista per i diritti umani e fondatrice di Russia Behind Bars. Sul suo profilo Telegram la Romanova ha scritto: “Sono a conoscenza di casi specifici in diversi centri di detenzione nella regione di Mosca, ma ho informazioni secondo cui la pratica sia stata attivata in altri territori del Paese”. Stando ad altri attivisti, la Russia ha messo in opera lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Detenuti in custodia cautelareti per combattere in. Ad affermarlo sono gli attivisti di alcune ong russe, a partire daBehind Bars e Gulagu.net, secondo cui le autorità disospeso centinaia di casi penali per trattare la libertà dei soggetti in cambio dell’arruolamento diretto al. A sostenerlo con una certa forza è soprattutto Olga Romanova, attivista per i diritti umani e fondatrice diBehind Bars. Sul suo profilo Telegram la Romanova ha scritto: “Sono a conoscenza di casi specifici in diversi centri di detenzione nella regione di, ma ho informazioni secondo cui la pratica sia stata attivata in altri territori del Paese”. Stando ad altri attivisti, laha messo in opera lo ...

