“Il suo vero fidanzato”. Elisabetta Gregoraci, altro che Giulio Fratini: chi le fa battere il cuore è lui (Di venerdì 19 agosto 2022) Elisabetta Gregoraci, un amore segreto nella sua vita? Dopo la rottura da Flavio Briatore, pare che il cuore dell’ex gieffina e conduttrice sia tornato a battere. E questa volta la tanto chiacchierata liaison con Giulio Fratini, sembra non c’entrare assolutamente nulla. Elisabetta Gregoraci, nuovo amore. Ebbene, i fan della conduttrice di Battiti Live non aspettavano altro di venire a conoscenza di un nuovo amore nella vita dell’ex gieffina. Come si apprende dall’esperto di gossip, Alessandro Rosica, pare che l’uomo misterioso sia imprenditore. Elisabetta Gregoraci, nuovo amore dopo la smentita di Flavio Briatore Nonostante gli svariati pettegolezzi sulla frequentazione con l’ex di ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 agosto 2022), un amore segreto nella sua vita? Dopo la rottura da Flavio Briatore, pare che ildell’ex gieffina e conduttrice sia tornato a. E questa volta la tanto chiacchierata liaison con, sembra non c’entrare assolutamente nulla., nuovo amore. Ebbene, i fan della conduttrice di Battiti Live non aspettavanodi venire a conoscenza di un nuovo amore nella vita dell’ex gieffina. Come si apprende dall’esperto di gossip, Alessandro Rosica, pare che l’uomo misterioso sia imprenditore., nuovo amore dopo la smentita di Flavio Briatore Nonostante gli svariati pettegolezzi sulla frequentazione con l’ex di ...

