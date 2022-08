Ecco chi c'è davvero nelle liste del centrodestra: spunta una sorpresa... (Di venerdì 19 agosto 2022) Sarà, forse, la parte più divertente di questa inedita campagna elettorale: i duelli. Sì perché al netto delle scelte sui listini del proporzionale, si stanno scegliendo anche i candidati dei collegi uninominali. Quelli che si batteranno l'uno contro l'altro. Una delle sfide che attirerà maggiore attenzione mediatica sarà quella di Milano centro, dove si confronteranno Silvio Berlusconi per il centrodestra e Matteo Renzi per Italia Viva e Azione. Da segnalare anche la sfida romana tra due personalità fino a pochi giorni fa compagni di militanza: Emma Bonino e Carlo Calenda. Un'altra casella che va riempita e su cui potrebbe venire schierato un big del centrodestra è il collegio del Senato di Bologna, sulla carta garantito al centrosinistra, dove sarà candidato Pier Ferdinando Casini. Così come quello, sempre al Senato, di Firenze dove Pd e alleati ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Sarà, forse, la parte più divertente di questa inedita campagna elettorale: i duelli. Sì perché al netto delle scelte sui listini del proporzionale, si stanno scegliendo anche i candidati dei collegi uninominali. Quelli che si batteranno l'uno contro l'altro. Una delle sfide che attirerà maggiore attenzione mediatica sarà quella di Milano centro, dove si confronteranno Silvio Berlusconi per ile Matteo Renzi per Italia Viva e Azione. Da segnalare anche la sfida romana tra due personalità fino a pochi giorni fa compagni di militanza: Emma Bonino e Carlo Calenda. Un'altra casella che va riempita e su cui potrebbe venire schierato un big delè il collegio del Senato di Bologna, sulla carta garantito al centrosinistra, dove sarà candidato Pier Ferdinando Casini. Così come quello, sempre al Senato, di Firenze dove Pd e alleati ...

