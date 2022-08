Stanze in affitto per studenti sempre più care nelle grandi città: a Milano 620 euro al mese (Di giovedì 18 agosto 2022) Secondo le rilevazioni di Immobiliare.it, i prezzi per una singola, nell’ultimo anno, sono cresciuti dell’11% a 439 euro al mese. Il primato va a Milano Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 18 agosto 2022) Secondo le rilevazioni di Immobiliare.it, i prezzi per una singola, nell’ultimo anno, sono cresciuti dell’11% a 439al. Il primato va a

eventiatmilano : Milano non è una città per fuorisede: la media di prezzo per una singola è di 620 euro al mese, con un aumento del … - Open_gol : a media nazionale di una singola è di 439 euro Milano e Roma le più care, con prezzi fino a 620 euro al mese - IannellaInvest_ : RT @Requadro2: Stanze in affitto, prezzi su dell’11%. A Milano superata quota 600 euro - Tangos1975 : RT @sole24ore: Stanze in affitto per studenti sempre più care nelle grandi città: a Milano 620 euro - SerLongo : Stanze in affitto per studenti sempre più care nelle grandi città: a Milano 620 euro al mese @sole24ore -