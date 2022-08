Senza soldi e pezzi di ricambio, le sanzioni hanno messo a terra l’industria russa (Di mercoledì 17 agosto 2022) Le sanzioni stanno colpendo, ma meno che quello che si temeva, e comunque i problemi dovrebbero risolversi entro il 2023, e l’economia dovrebbe ripartire in pieno tra 2024 e 2025: è questo il punto di vista espresso da entità russe come l’agenzia statistica Rosstat o la Banca Centrale russa. In marcato contrasto con vari rapporti e analisi recenti, secondo i quali invece l’effetto iniziale delle sanzioni ha potuto essere ammortizzato da vari fattori congiunturali, e l’aggravamento inizierà in seguito. C’è un punto in comune tra queste due visioni antitetiche: i nodi verranno al pettine a fine 2023. In particolare, Rosstat afferma che nel secondo trimestre del 2022 l’economia russa si è ridotta del 4%. Si ammette che le sanzioni internazionali hanno causato forti contrazioni in ... Leggi su linkiesta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Lestanno colpendo, ma meno che quello che si temeva, e comunque i problemi dovrebbero risolversi entro il 2023, e l’economia dovrebbe ripartire in pieno tra 2024 e 2025: è questo il punto di vista espresso da entità russe come l’agenzia statistica Rosstat o la Banca Centrale. In marcato contrasto con vari rapporti e analisi recenti, secondo i quali invece l’effetto iniziale delleha potuto essere ammortizzato da vari fattori congiunturali, e l’aggravamento inizierà in seguito. C’è un punto in comune tra queste due visioni antitetiche: i nodi verranno al pettine a fine 2023. In particolare, Rosstat afferma che nel secondo trimestre del 2022 l’economiasi è ridotta del 4%. Si ammette che leinternazionalicausato forti contrazioni in ...

